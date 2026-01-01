Вербували на Волині жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: третьому співучаснику оголосили підозру

Вербували на Волині жінок для сексуальної експлуатації за кордоном: ще одному співучаснику повідомлено про підозру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ще в січні цього року оперативники міграційної поліції, працівники слідчого управління поліції Волині спільно з оперативними працівниками 6-го прикордонного загону ДПСУ припинили діяльність групи осіб, які займалися вербуванням жінок та переправленням їх за кордон з метою сексуальної експлуатації.Тоді ж організаторці та одному співучаснику слідчі повідомили про підозру за ч.2 ст. 149 КК України.Правоохоронці встановили, що група з трьох осіб, мешканців Одещини, підшуковувала через месенджер молодих жінок, в тому числі і волинянок, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. У полі їх зору перебували громадянки з уразливим станом, які мали скрутне матеріальне становище та низький соціальний статус.Таких осіб відбирали, проводили вербувальні співбесіди, спрямовані на залучення їх до заняття проституцією, обіцяли покращення фінансового становища тощо. Далі їх переміщали в одну з країн ЄС з метою надання послуг сексуального характеру.Наразі в порядку ст. 615 КПК України затримано і третього причетного до протиправної діяльності.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 149 КК України та суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.