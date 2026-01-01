Волинські театрали вшанували загиблих від удару Росії по драмтеатру в Маріуполі





«16 березня – день пам’яті трагедії Маріупольського драматичного театру. Сьогодні театральна спільнота України вшановує загиблих і нагадує світові: театр – це простір життя, а не війни», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі у результаті бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.







Волинський драмтеатр приєднався до мирної ініціативи, яка покликана нагадати світові про воєнні злочини Росії проти українського народу.Про це повідомили на сторінці театру.

