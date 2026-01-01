Волинські театрали вшанували загиблих від удару Росії по драмтеатру в Маріуполі

Волинський драмтеатр приєднався до мирної ініціативи, яка покликана нагадати світові про воєнні злочини Росії проти українського народу.

Про це повідомили на сторінці театру.

«16 березня – день пам’яті трагедії Маріупольського драматичного театру. Сьогодні театральна спільнота України вшановує загиблих і нагадує світові: театр – це простір життя, а не війни», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі у результаті бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.

Вибір редактора
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погодні умови відповідають нормам квітня: у Луцьку в березні - знову температурний рекорд
Сьогодні, 15:47
Відомо, де і коли влітку відключать гарячу воду в Луцьку. ГРАФІК
Сьогодні, 15:10
Волинські театрали вшанували загиблих від удару Росії по драмтеатру в Маріуполі
Сьогодні, 14:47
На Волині військовий медик купив водійське посвідчення: як його покарав суд
Сьогодні, 14:05
На Волині франківець організував схему втечі чоловіків за кордон за 12 тисяч доларів
Сьогодні, 13:49
