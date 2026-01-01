Волинські театрали вшанували загиблих від удару Росії по драмтеатру в Маріуполі
Сьогодні, 14:47
Волинський драмтеатр приєднався до мирної ініціативи, яка покликана нагадати світові про воєнні злочини Росії проти українського народу.
Про це повідомили на сторінці театру.
«16 березня – день пам’яті трагедії Маріупольського драматичного театру. Сьогодні театральна спільнота України вшановує загиблих і нагадує світові: театр – це простір життя, а не війни», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі у результаті бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.
