На Волині військовий медик купив водійське посвідчення: як його покарав суд





Про це пише



За матеріалами справи, у травні 2025 року Андрій С. купив за 17 тис. грн водійське посвідчення двох категорій «B» та «C». Зазначається, що військовий медик замовив у незнайомця підроблений документ по телефону. Після дзвінка він перерахував шахраю 17 тис. грн та надав свої особисті дані, фото та підпис. У червні 2025 року військовий отримав фіктивний документ у відділенні «Нової пошти» у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.



6 лютого 2026 року близько 11:16 Андрій С. їхав за кермом Toyota Rav у Ковелі на вул. Володимира Івасюка, де його зупинили поліцейські, які виявили у водія підроблений документ.



Суддя Петро Бойчук визнав Андрія С. винним у пособництві виготовлення підробленого документа, його використанні та призначив йому штраф у розмірі 3400 грн. Також обвинувачений має сплатити 3119,90 грн процесуальних витрат на користь держави. Вирок ще може бути оскаржений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію