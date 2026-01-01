У Луцьку двох чоловіків мобілізували у торговому центрі «Епіцентр». ВІДЕО





Відео затримання



На ньому видно, як кілька людей у камуфляжі силоміць тягнуть двох чоловіків з магазину до буса.



У Волинському ТЦК та СП пояснили, що сам інцидент стався 13 березня на парковці біля ТЦ під час перевірки документів.



Двоє чоловіків, за словами військових, почали тікати, відмовилися показати документи, тому їх доставили до ТЦК. Там вони пройшли ВЛК, були визнані придатними та мобілізовані.



Ситуацію, що склалася у торговельному центрі «Епіцентр», прокоментувала представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Катерина Шкльода.



"З повідомлень засобів масової інформації стало відомо, що затримання відбулося без участі працівників поліції, без пред’явлення та перевірки документів, особами, які діяли без розпізнавальних знаків і приховували свої обличчя.



У зв’язку з цим скерувала відповідні листи реагування до Національної поліції України, Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку.



Наразі очікую на офіційні пояснення та результати реагування відповідних органів щодо зазначеного інциденту", - зазначила вона.







