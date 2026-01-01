Повідомили, що поліг у день свого народження: на Львівщині зустріли Назара Далецького, який вважався загиблим

Назар Далецький після звільнення з російського полону та реабілітації повернувся до рідного села. Його вітали родина та односельці.



Про це пише



Назар Далецький був учасником АТО, а з початком повномасштабної війни знову став на захист держави — служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.



У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Тоді до мами захисника з його номера подзвонив невідомий і представився російським військовим. Він сказав, що взяв Назара в полон і що той живий.



Невдовзі рідним повідомили офіційно, що Назар Далецький загинув у Купʼянському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року — у день його народження. Це нібито підтвердила експертиза ДНК — його мама здавала біоматеріал. Тож 25 вересня 2023 року мама «поховала сина» у Великому Дорошеві на Львівщині.



Але в липні 2025 року інший оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар — живий і перебуває в полоні. У серпні цю інформацію підтвердив ще один військовий, у жовтні — третій.



Зрештою, Назар Далецький повернувся з російської неволі під час обміну полоненими 5 лютого. З того часу чоловік був на реабілітації, і лише зараз його відпустили на зустріч із рідними.



Мама захисника зустріла його 15 березня вдома в селі Великий Дорошів на Львівщині.



Представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний казав, що тепер родина Далецького нібито повинна повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового — а це 15 мільйонів гривень.



Але згодом Міністерство оборони наголосило, що не вимагає повертати ці кошти. Наразі обставини помилкової ідентифікації та подальші юридичні й фінансові наслідки цієї справи залишаються без офіційних відповідей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

