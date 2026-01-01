Учні шести ліцеїв на Волині навчатимуться 12, а не 11 років
Сьогодні, 12:13
Міністерство освіти і науки опублікувало перелік ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Кількість таких закладів у Волинській області збільшили з трьох до шести.
Про це йдеться у наказі МОН від 13 березня, пише ZAXID.NET.
Кожен з відібраних ліцеїв отримає фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій. У профільних ліцеях учні навчатимуться у 10–12 класах, тож загальна тривалість навчання становитиме 12 років.
«Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Також участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме школярам обирати профіль, формувати навчальний план і визначатися з майбутньою професією», – зазначили в МОН.
На Волині до пілотного проєкту увійшли:
Затурцівський ліцей імені В. К. Липинського;
Цуманський ліцей;
Раково-Ліський ліцей Камінь-Каширської міської ради;
Нововолинський ліцей №8;
Локачинський ліцей;
ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.
Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.
Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено вивчатимуть профільні предмети. У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили, що поліг у день свого народження: на Львівщині зустріли Назара Далецького, який вважався загиблим
Сьогодні, 12:49
Учні шести ліцеїв на Волині навчатимуться 12, а не 11 років
Сьогодні, 12:13
На Волині провели в останню путь Героя Євгена Шмигельського
Сьогодні, 11:16