На Рівненщині затримали волинянина на Chrysler з гранатами та FPV-дроном

незаконному перевезенні боєприпасів.



Учора, 15 березня, близько 00:20 поліцейський офіцер громади на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Дерть зупинив автомобіль «Chrysler», водій якого, 30-річний житель села Стара Гута, порушував комендантську годину, повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.



Під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні поліцейські виявили боєприпаси.



Фахівці вибухотехнічної служби вилучили два корпуси гранати «Ф-1», одну гранату виробництва, 2 електродетонатори, набої у кількості 9 штук та FPV-дрон.







Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне перевезення боєприпасів). Поліцейські встановлюють походження вилученого.



Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

