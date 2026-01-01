На Рівненщині затримали волинянина на Chrysler з гранатами та FPV-дроном

На Рівненщині затримали волинянина на Chrysler з гранатами та FPV-дроном
На Рівненщині поліцейські викрили жителя Волині на незаконному перевезенні боєприпасів.

Учора, 15 березня, близько 00:20 поліцейський офіцер громади на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Дерть зупинив автомобіль «Chrysler», водій якого, 30-річний житель села Стара Гута, порушував комендантську годину, повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні поліцейські виявили боєприпаси.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили два корпуси гранати «Ф-1», одну гранату виробництва, 2 електродетонатори, набої у кількості 9 штук та FPV-дрон.



Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне перевезення боєприпасів). Поліцейські встановлюють походження вилученого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Теги: боєприпаси, Волинь
