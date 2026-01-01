Волинь - у вогні: рятувальники погасили 13 пожеж сухої трави на 16 га. ФОТО

Рятувальники Волині тільки за минулу добу ліквідували 13 пожеж сухої трави. Площа пожеж склала близько 16 гектарів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Загорання виникли:поблизу сіл Підцаревичі, Бірки, Витуле, Верхи, Люб’язь та Олексіївка Камінь-Каширського району;на садівничому масиві «Урожай» та поблизу сіл Озерне, Положеве та Боремщина Ковельського району;в селах Гайове та Трилісці Луцького району;в селищі Благодатне та поблизу села Старий Загорів Володимирського району.Усі пожежі ліквідували рятувальники ДСНС разом з вогнеборцями місцевих пожежних команд із громад."Вогонь нерідко підбирається до людських помешкань, дим проникає у помешкання людей, заважає дихати…Причина цих пожеж — людська недбалість і це вже не «дрібниця», а злочин!" - наголошують рятувальники.