Волинь - у вогні: рятувальники погасили 13 пожеж сухої трави на 16 га. ФОТО

Рятувальники Волині тільки за минулу добу ліквідували 13 пожеж сухої трави. Площа пожеж склала близько 16 гектарів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Загорання виникли:

поблизу сіл Підцаревичі, Бірки, Витуле, Верхи, Люб’язь та Олексіївка Камінь-Каширського району;

на садівничому масиві «Урожай» та поблизу сіл Озерне, Положеве та Боремщина Ковельського району;

в селах Гайове та Трилісці Луцького району;

в селищі Благодатне та поблизу села Старий Загорів Володимирського району.

Усі пожежі ліквідували рятувальники ДСНС разом з вогнеборцями місцевих пожежних команд із громад.

"Вогонь нерідко підбирається до людських помешкань, дим проникає у помешкання людей, заважає дихати…

Причина цих пожеж — людська недбалість і це вже не «дрібниця», а злочин!" - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
