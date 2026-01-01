У луцьких парках встановили фотопастки на наркозакладчиків

У рамках боротьби ізу луцьких парках та скверах встановили спеціальні фотопастки.Про це повідомляє Луцька міськрада.В облцентрі відбулося засідання координаційної ради з питань протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій громаді.Департамент молоді та спорту провів опитування щодо поширення наркоманії, в якому взяли участь 756 респондентів. Вік більшості опитаних — 14-18 років. 88 % з них повідомили, що, на щастя, ніколи не отримували пропозицій спробувати наркотики. 8% отримували такі пропозиції. Серед причин на першому місці стоять негаразди в родині, далі йдуть бажання гострих відчуттів та прагнення долучитися до компанії або отримати в ній визнання.Начальник відділу молодіжної політикирозповіла, що працівники департаменту муніципальної варти у 2025 році провели 17 рейдів, під час яких виявлено 1666 написів наркотичної реклами на фасадах будівель.Упродовж 2025 року на гарячу лінію «Груп швидкого реагування» департаменту муніципальної варти надійшло 133 звернення щодо написів на приватних парканах та житлових будинках, що дозволило оперативно реагувати на порушення шляхом зафарбовування написів. Інспектори також проводили обстеження та зафарбували наркотичні написи на територіях навчальних закладів п'яти старостинських округів.Крім того, працівники департаменту муніципальної варти встановили фотопастки з підтримкою 4G у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, парку 900-річчя Луцька та урбан-парку «Молодіжний» на проспекті Молоді, що дало позитивний превентивний результат.