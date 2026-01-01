У Луцьку водійка на пішохідному переході збила 12-річного хлопчика на самокаті





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора ввечері по проспекту Волі. 38-річна водійка автомобіля Volkswagen допустила наїзд на підлітка, який перетинав проїжджу частину на електросамокаті по пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди підліток 2013 року та його пасажир 2012 року отримали тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





ДТП у Луцьку: постраждали неповнолітні.

