Відпочивали біля річки: на Рівненщині авто з подружжям злетіло у водойму

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинуло подружжя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Повідомлення про автопригоду поблизу села Ходоси до поліції надійшло від очевидців 14 березня, близько 20:10.Слідчий слідчого управління попередньо становив, що 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали поблизу річки. Близько 20 години жінка, керуючи автомобілем «Jeep Grand Cherokee», рухаючись заднім ходом, не впевнилася у безпечності маневру та допустила зʼїзд у водойму.Подружжя загинуло на місці. 15 березня, водолази дістали їх тіла із річки.Тривають аварійно-рятувальні роботи із підняття автомобіля на поверхню.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України.Триває досудове розслідування. Обставини встановлюються.