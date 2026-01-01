Волинянин понад 20 років їздить містом на підводі

Леонід Столярук з Волині вже понад два десятиліття їздить містом Володимир на підводі зі своїми кіньми Каштаном і Біликом.







Від водія молоковоза до господаря коней



Леонід Столярук родом із села Воля-Свійчівська Володимирського району. Раніше чоловік працював водієм молоковоза.



"Возив молоко в селі. Потім травму получив — з молоковоза впав, з бочки. І реанімація, — пригадує чоловік. — Я зразу навіть не ходив після травми. 35 років було. Потім оклигав і ходжу, слава Богу. Вже роблю, тяжко роблю".



27 років тому придбав першого коня.



"Купив молоду кобилу, два роки було їй. Потім ще одне лоша купив. Їхніх батьків попродавав, а цих навчив, так з ними і роблю", — розповідає волинянин.



Коні, з якими працює роками



Зараз Леонід Столярук їздить містом Володимир зі своїми кіньми Каштаном і Біликом. З його слів, у місті з населенням близько 38 тисяч людей кінні підводи не є рідкістю.



Колись, каже, працював у багатьох селах навколо Володимира, допомагав людям по господарству.



"Такого села не було, щоб я там не робив. І осінь, і весна, і літо — сіно, солому, буряки. Все возив людям", — говорить він.

Зараз, зі слів чоловіка, роботи стало значно менше.



"Тепер тракторами позапускали, городи стоять, бур'яни ростуть. Уже мало такого, як колись було", — додає волинянин.



Коні — як справжні друзі



Леонід Столярук наголошує: коні добре розуміють людину.



"Вони все слухають, все чують. Тільки не говорять. Коні все розуміють. Крик і добре слово розуміють, як дорослі, як люди", — говорить волинянин.



Як стверджує господар, коням необхідний постійний рух.



"Як вони цілу зиму стоять без роботи, то застояться. Коневі треба щодень хоч 3 кілометри десь тако пробігти", — пояснює чоловік.



Робота без відпочинку



Леонід Столярук каже, що все життя звик тяжко працювати. Народився у великій родині, де було 14 дітей.



"Спати нема коли. Такий мій хрест — трудитися. З маленького. Мама на фермі робила. Мене ніхто не вчив, самому треба суп зварити, картоплю, і щоб самому з’їсти і дітей глядіти", — пригадує волинянин.



Говорить: через постійну зайнятість рідко користується можливістю поїхати на оздоровлення.



"Я виробничу травму получив, тільки двічі був в санаторії. Маю щороку. Але я не їжджу, бо я не маю коли їхати в той санаторій", — говорить волинянин.



"Поки Бог дає здоров’я — буду тримати коней"



Чоловік каже: поки має сили, буде продовжувати доглядати за своїми кіньми.



"Ще поки Бог дає здоров'я, то буду тримати. Якби не подобалось, я не тримав би тих коней. Знаєте, молодий не хоче до тих коней підходити", — говорить Леонід Столярук.



Що кажуть у патрульній поліції про правила їзди кіньми в містах



За словами речниці управління патрульної поліції Волині Анастасії Кідрук, гужовий транспорт є повноцінним учасником дорожнього руху.



Власники підвод та погоничі тварин повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху.



За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також відповідальність настає у разі скоєння ДТП або керування гужовим транспортом у стані алкогольного сп’яніння, додала Анастасія Кідрук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію