На Запоріжжі загинув воїн із Луцька

Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовцяіз обласного центру Волині.Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Гуцаленко Дмитро Володимирович, 14.12.1980 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира евакуаційного взводу ремонтно-відновлюваного батальйону», - зазначив мер.За його словами, старший сержант Дмитро Гуцаленко загинув 10 березня 2026 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Любицьке Запорізької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» 0 додав Ігор Поліщук.