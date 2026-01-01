Російський дрон атакував блокпост на Чернігівщині: є загиблий та поранені





Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, пише



«У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», — написав він.



Незадовго до цього Брижинський повідомляв, що на околицях Чернігова залишки БпЛА впали на присадибну ділянку.



Стало відомо, що внаслідок удару є загиблий і поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліціянт.



У МВА також уточнили, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в селі Новоселівка Чернігівського району.



Обстріли регіону



Очільник Чернігівської ОВА повідомляв, що за минулу добу, 14 березня, росіяни 26 разів атакували область. Зокрема, вдень вдарили по енергообʼєкту в Чернігівському районі.



А вночі російський БпЛА ударив по селу Семенівської громади, внаслідок чого загорілися житлові будинки й постраждали дві жінки.



Вранці 15 березня росіяни також били по транспортній інфраструктурі в Ніжинському районі. Попередньо, постраждали двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію