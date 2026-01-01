Російський дрон атакував блокпост на Чернігівщині: є загиблий та поранені
Сьогодні, 09:20
У прилеглій громаді поблизу Чернігова 15 березня російський дрон влучив біля блокпоста, внаслідок чого є загиблий і поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, пише Громадське.
«У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», — написав він.
Незадовго до цього Брижинський повідомляв, що на околицях Чернігова залишки БпЛА впали на присадибну ділянку.
Стало відомо, що внаслідок удару є загиблий і поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліціянт.
У МВА також уточнили, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в селі Новоселівка Чернігівського району.
Обстріли регіону
Очільник Чернігівської ОВА повідомляв, що за минулу добу, 14 березня, росіяни 26 разів атакували область. Зокрема, вдень вдарили по енергообʼєкту в Чернігівському районі.
А вночі російський БпЛА ударив по селу Семенівської громади, внаслідок чого загорілися житлові будинки й постраждали дві жінки.
Вранці 15 березня росіяни також били по транспортній інфраструктурі в Ніжинському районі. Попередньо, постраждали двоє людей.
