На Волині водій авто з'їхав у кювет, зіткнувшись з парканом і деревом

На Ковельщині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась пасажирка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась 15 березня, увечері, в Турійську.

Водій Mitsubishi L200, 1984 року народження, з Володимирського району, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет, зіткнувшись з парканом і деревом. Внаслідок ДТП пасажирка, жителька Турійська, 1983 року народження, отримала черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження, її шпиталізували до медзакладу.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч.1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті - позбавлення волі терміном до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
