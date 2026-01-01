На Волині водій авто з'їхав у кювет, зіткнувшись з парканом і деревом
Сьогодні, 09:48
На Ковельщині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась пасажирка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась 15 березня, увечері, в Турійську.
Водій Mitsubishi L200, 1984 року народження, з Володимирського району, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет, зіткнувшись з парканом і деревом. Внаслідок ДТП пасажирка, жителька Турійська, 1983 року народження, отримала черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження, її шпиталізували до медзакладу.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі розслідують обставини аварії в рамках провадження за ч.1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті - позбавлення волі терміном до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
