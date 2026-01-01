Уламки збитого шахеда впали на Майдані Незалежності в Києві

ударом російських безпілотників. Уламки одного з них впали на головній площі поруч із Монументом Незалежності.



Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.



У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.



Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над столицею.



На щастя, минулося без постраждалих.



У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості.



У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.



Також з’явилося відео падіння уламків дрона біля Монумента Незалежності у центрі Києва.







Сьогодні, 16 березня, зранку Київ опинився під.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію