Уламки збитого шахеда впали на Майдані Незалежності в Києві
Сьогодні, 10:19
Сьогодні, 16 березня, зранку Київ опинився під ударом російських безпілотників. Уламки одного з них впали на головній площі поруч із Монументом Незалежності.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над столицею.
На щастя, минулося без постраждалих.
У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості.
У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.
Також з’явилося відео падіння уламків дрона біля Монумента Незалежності у центрі Києва.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над столицею.
На щастя, минулося без постраждалих.
У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості.
У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.
Також з’явилося відео падіння уламків дрона біля Монумента Незалежності у центрі Києва.
