Уламки збитого шахеда впали на Майдані Незалежності в Києві

Сьогодні, 16 березня, зранку Київ опинився під ударом російських безпілотників. Уламки одного з них впали на головній площі поруч із Монументом Незалежності.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі.

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над столицею.

На щастя, минулося без постраждалих.

У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості.

У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава.

Також з’явилося відео падіння уламків дрона біля Монумента Незалежності у центрі Києва.



