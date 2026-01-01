П’яна жінка влаштувала різанину на Волині, є постраждала

У Нововолинську жінка підрізала знайому. Поліцейські затримали винуватицю злочину.Інцидент на ґрунті алкоголю виник 14 березня, повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.До лікарні міста доставили місцеву мешканку, 1995 року народження, яка малата травми. Обставини з’ясовувала слідчо-оперативна група поліції Нововолинська. Разом з працівниками кримінальної поліції правоохоронці встановили, що до події причетна знайома потерпілої, 1990 року народження.Між жінками виник конфлікт, через що вона завдала громадянці тілесних ушкоджень. За місцем її проживання вилучили ніж та інші речові докази. Фігурантку затримали.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили особі про підозру за ч.1 ст. 121 КК України. За умисне тяжке тілесне ушкодження їй загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою.