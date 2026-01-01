На Волині віддадуть останню шану Герою Олександру Кожуховському

Сьогодні, 16 березня, Володимирська громада проводжатиме в останню земну дорогу Захисника Олександра Кожуховського з Поромівської громади.

Про це повідомляє Володимирська міськрада.

О 10:00 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до рідного дому в с. Морозовичі.

Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.

«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

