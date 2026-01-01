На Волині віддадуть останню шану Герою Олександру Кожуховському
Сьогодні, 08:52
Сьогодні, 16 березня, Володимирська громада проводжатиме в останню земну дорогу Захисника Олександра Кожуховського з Поромівської громади.
Про це повідомляє Володимирська міськрада.
О 10:00 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до рідного дому в с. Морозовичі.
Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про це повідомляє Володимирська міськрада.
О 10:00 кортеж вирушить від моргу за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — вул. Степана Бандери — до рідного дому в с. Морозовичі.
Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
«Просимо мешканців громади гідно провести Захисника, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу, а також водіїв, які матимуть змогу, долучитися до колони супроводу. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вибір редактора
Останні новини
П’яна жінка влаштувала різанину на Волині, є постраждала
Сьогодні, 09:14
На Волині віддадуть останню шану Герою Олександру Кожуховському
Сьогодні, 08:52
Скільки коштує насіннєва картопля на Волині?
Сьогодні, 08:20