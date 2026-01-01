Скільки коштує насіннєва картопля на Волині?





Журналісти



Нині ціна сортової картоплі на Волині прямо пов'язана з її репродукцією та об’ємом закупівлі. Найдорожчим серед пропозицій є сорт Раномі, який коштує 45 грн/кг та екзотичний сорт All Blue (Ол Блу), який коштує 40 грн/кг.



Популярні сорти Мікадо, Сорая, Княгиня та Рів'єра пропонують у ціновому діапазоні 20–30 грн/кг. Сорт Меблен можна придбати за 15 грн/кг, Королеву Анну — по 12 грн/кг, а вартість Белла Роси становить від 8 до 20 грн/кг.



При купівлі картоплі оптом ціна суттєво знижується і становить від 5 до 10 грн/кг. Також дешевше коштує дуже дрібна бульба. Продавці вказують у своїх оголошеннях можливість самовивозу або доставку по всій Україні через пошту.

На Волині розпочалася підготовка до весняно-польових робіт, зокрема мешканці області розпочали закупівлю картоплі для посадки. Регіон традиційно є одним із лідерів з вирощування цієї культури, тому на місцевому ринку представлено широкий вибір насіннєвого матеріалу різних термінів дозрівання.Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі, аби дізнатися актуальну вартість посадкової картоплі та від чого вона залежить.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію