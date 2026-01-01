У Раді відповіли, чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати

Заяви щодо мобілізації народних депутатів не підвищать мотивацію парламентаріїв до роботи.Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкив етері Radio NV, передає ТСН.Веніславський прокоментував заяву Володимира Зеленського щодо того, що якщо нардепи не хочуть працювати, то він готовий обговорити законопроєкт про мобілізацію для них.Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради. Він назвав подібні заяви суто політичними.«Тому будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді, — я думаю, це політичні заяви», — каже нардеп.Він висловив сумнів, що такий крок допоможе посилити мотивацію парламентарів, наголошуючи натомість на необхідності системного діалогу між гілками влади.«Ключова проблема, на мій погляд, — це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між нашою фракцією більшості, урядом, Офісом президента, можливо, про необхідність ухвалення тих чи інших рішень. І обґрунтування, чому вони необхідні, і чому інші рішення ухвалюються всупереч дефіциту бюджету», — вважає депутат.На думку Веніславського, формально юридично коаліція зберігається «за списочним складом».«Депутати голосують за власними переконаннями. І не обов’язково бути належним до коаліції і голосувати разом з коаліцією. Кожен голосує так, як вважає за потрібне», — пояснив він.