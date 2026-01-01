Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 16 березня





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на понеділок, 16 березня, становитимуть:



1 долар США – 44,13 грн (44,16 грн станом на 13 березня);



1 євро – 50,66 грн (50,95 грн станом на 13 березня).

Долар офіційно подешевшав на 3 копійки, євро - на 29 копійок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію