На Волині провели в останню путь Героя Євгена Шмигельського
Сьогодні, 11:16
У селі Щитинь у Камінь-Каширському районі на Волині учора, 15 березня, віддали останню шану полеглому військовослужбовцеві Євгену Шмигельському.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Громада схилила голову у глибокій скорботі. До рідного дому, у село Щитинь, назавжди повернувся Захисник – Євген Шмигельський.
«Герой пішов захищати наше небо, наш спокій і наше майбутнє, віддавши найцінніше – власне життя. Немає таких слів, які могли б втамувати біль рідних, але наш обов’язок – розділити цей важкий тягар та зберегти пам’ять про подвиг земляка», - зазначили у муніципалітеті.
Учора, 15 березня, краяни проведели оборонця в останню земну дорогу. Чин відспівування відбувся у храмі села Щитинь.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Євгена. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю непоправну втрату, а душа полеглого Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
