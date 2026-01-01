На Волині провели в останню путь Героя Євгена Шмигельського

У селі Щитинь у Камінь-Каширському районі на Волині учора, 15 березня, віддали останню шануПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Громада схилила голову у глибокій скорботі. До рідного дому, у село Щитинь, назавжди повернувся Захисник – Євген Шмигельський.«Герой пішов захищати наше небо, наш спокій і наше майбутнє, віддавши найцінніше – власне життя. Немає таких слів, які могли б втамувати біль рідних, але наш обов’язок – розділити цей важкий тягар та зберегти пам’ять про подвиг земляка», - зазначили у муніципалітеті.Учора, 15 березня, краяни проведели оборонця в останню земну дорогу. Чин відспівування відбувся у храмі села Щитинь.Поховали Героя на місцевому кладовищі.«Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Євгена. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю непоправну втрату, а душа полеглого Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.