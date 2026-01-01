На Волині франківець організував схему втечі чоловіків за кордон за 12 тисяч доларів

На Волині прикордонниками викрито схему переправлення осіб через держкордон.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили учасника схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за межі України.

Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківської області за грошову винагороду в розмірі 12 тисяч доларів США переправляв чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску до однієї із сусідніх країн.

Днями під час спроби доправити двох молодиків до кордону його було затримано в Ковельському районі. Івано-франківцю повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Суд обрав фігуранту кримінальної справи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Тривають заходи щодо встановлення інших причетних до незаконних дій осіб.
