На Волині франківець організував схему втечі чоловіків за кордон за 12 тисяч доларів
Сьогодні, 13:49
На Волині прикордонниками викрито схему переправлення осіб через держкордон.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили учасника схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за межі України.
Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківської області за грошову винагороду в розмірі 12 тисяч доларів США переправляв чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску до однієї із сусідніх країн.
Днями під час спроби доправити двох молодиків до кордону його було затримано в Ковельському районі. Івано-франківцю повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Суд обрав фігуранту кримінальної справи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Тривають заходи щодо встановлення інших причетних до незаконних дій осіб.
Повідомили, що поліг у день свого народження: на Львівщині зустріли Назара Далецького, який вважався загиблим
Сьогодні, 12:49