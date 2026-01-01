Відомо, де і коли влітку відключать гарячу воду в Луцьку. ГРАФІК





Про це йдеться у проєкті рішення міськвиконкому, пише



Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» для жителів Луцька мають затвердити на засіданні виконавчого комітету у середу, 18 березня.



Гарячу воду відключатимуть через профілактичні ремонти теплових мереж у міжопалювальний період.



Зараз до квартир лучан гарячу воду подають від котелень і центральних теплових пунктів щодня з 06:00 до 22:00.



Графіки відключень



Центральні теплові пункти:



від котелень на вул. Івана Корсака, 2; вул. Конякіна, 24-К — 30 червня — 28 липня;



від котельні на вул. Магістральній, 56 — 1 червня — 22 червня.



Котельні:



вул. Зоряна, 3-А — 6 липня — 20 липня;



вул. Банкова, 10-Г, 6 липня — 20 липня;



вул. 8-го Березня, 3 — 18 травня — 1 червня;



вул. Свободи, 29 — 28 липня — 11 серпня;



просп. Відродження, 15-Б — 2 червня — 16 червня;



вул. Загородня, 3-А — 2 червня — 16 червня;



вул. княгині Ольги, 15-Б — 28 липня — 11 серпня;



вул. Незалежності, 6 — 16 червня — 30 червня;



вул. Задворецька, 13 — 16 червня — 30 червня;



вул. Ковельська, 68-Б — 4 серпня — 17 серпня.



вул. Дубнівська, 32-Б — 4 серпня — 17 серпня;



вул. Кривий Вал, 13-Б — 1 липня — 14 липня;



вул. Шевченка, 3-А — 6 серпня — 19 серпня;



вул. Шевченка, 40 — 29 червня — 13 липня;



вул. Миколи Мялковського, 10 — 23 червня — 6 липня;



вул. Коцюбинського, 9-А — 10 червня — 23 червня;



вул. Державності, 114-К — 8 червня — 22 червня;



вул. Володимирська, 100-Б — 27 липня — 10 серпня;



пров. Старицького, 6 — 18 травня — 1 червня;



вул. Новочерчицька, 1-А — 25 травня — 8 червня;



вул. Анатолія Козяра, 2-К — 23 червня — 6 липня.



Дахові котельні на:



вул. Кравчука, 11-В — 1 липня — 14 липня;



вул. Кравчука, 11-Б — 10 червня — 23 червня;



вул. Захисників України, 20А — 15 квітня — 15 травня;



вул. Героїв-добровольців, 4-В 12 травня — 25 травня;



вул. Героїв-добровольців, 4-Д — 6 серпня — 19 серпня;



вул. Ковельська, 47-А — 14 квітня — 30 квітня;



вул. Дубнівська, 15 — 14 квітня — 30 квітня.

