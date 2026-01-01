Відомо, де і коли влітку відключать гарячу воду в Луцьку. ГРАФІК
Відключати котельні та гарячу воду в місті планують з 15 квітня.

Про це йдеться у проєкті рішення міськвиконкому, пише misto.media.

Графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло» для жителів Луцька мають затвердити на засіданні виконавчого комітету у середу, 18 березня.

Гарячу воду відключатимуть через профілактичні ремонти теплових мереж у міжопалювальний період.

Зараз до квартир лучан гарячу воду подають від котелень і центральних теплових пунктів щодня з 06:00 до 22:00.

Графіки відключень

Центральні теплові пункти:

від котелень на вул. Івана Корсака, 2; вул. Конякіна, 24-К — 30 червня — 28 липня;

від котельні на вул. Магістральній, 56 — 1 червня — 22 червня.

Котельні:

вул. Зоряна, 3-А — 6 липня — 20 липня;

вул. Банкова, 10-Г, 6 липня — 20 липня;

вул. 8-го Березня, 3 — 18 травня — 1 червня;

вул. Свободи, 29 — 28 липня — 11 серпня;

просп. Відродження, 15-Б — 2 червня — 16 червня;

вул. Загородня, 3-А — 2 червня — 16 червня;

вул. княгині Ольги, 15-Б — 28 липня — 11 серпня;

вул. Незалежності, 6 — 16 червня — 30 червня;

вул. Задворецька, 13 — 16 червня — 30 червня;

вул. Ковельська, 68-Б — 4 серпня — 17 серпня.

вул. Дубнівська, 32-Б — 4 серпня — 17 серпня;

вул. Кривий Вал, 13-Б — 1 липня — 14 липня;

вул. Шевченка, 3-А — 6 серпня — 19 серпня;

вул. Шевченка, 40 — 29 червня — 13 липня;

вул. Миколи Мялковського, 10 — 23 червня — 6 липня;

вул. Коцюбинського, 9-А — 10 червня — 23 червня;

вул. Державності, 114-К — 8 червня — 22 червня;

вул. Володимирська, 100-Б — 27 липня — 10 серпня;

пров. Старицького, 6 — 18 травня — 1 червня;

вул. Новочерчицька, 1-А — 25 травня — 8 червня;

вул. Анатолія Козяра, 2-К — 23 червня — 6 липня.

Дахові котельні на:

вул. Кравчука, 11-В — 1 липня — 14 липня;

вул. Кравчука, 11-Б — 10 червня — 23 червня;

вул. Захисників України, 20А — 15 квітня — 15 травня;

вул. Героїв-добровольців, 4-В 12 травня — 25 травня;

вул. Героїв-добровольців, 4-Д — 6 серпня — 19 серпня;

вул. Ковельська, 47-А — 14 квітня — 30 квітня;

вул. Дубнівська, 15 — 14 квітня — 30 квітня.

