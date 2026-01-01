У Луцьку - благодійний фестиваль з риболовлі на підтримку ЗСУ

У Луцьку - благодійний фестиваль з риболовлі на підтримку ЗСУ
У місті організують благодійний фестиваль зі спінінгової ловлі, кошти з якого спрямують на підтримку Збройних сил України.

Про це пише misto.media.

У суботу, 21 березня, рибалок запрошують на фестиваль «Відкриття сезону 2026», який відбудеться на заплаві річки Стир (вул. Ковельська). Змагання відбуватимуться у форматі Street Fishing .

Змагання триватимуть один день і складатимуться з двох етапів по 2,5 години. Кожну спійману рибину учасники виміряють, сфотографують і відпустять назад у воду.

До заліку зараховуватимуть:

окуня (від 15 см, до 5 штук);

судака (від 35 см, до 2 штук);

головня (від 30 см, до 2 штук);

жереха (від 35 см, до 2 штук).

Для участі потрібно зареєструватися до 18 березня.

Фестиваль організовують за підтримки партнерів та департаменту молоді та спорту міської ради.

