Укрзалізниця не скасовуватиме рух двох приміських поїздів на Волині

Укрзалізниця не скасовуватиме рух двох приміських поїздів на Волині
Скасування залізничного сполучення приміських поїздів №6310 Вижва – Ковель та №6315 Ковель – Вижва, які курсують на Волині, не планується. Укрзалізниця продовжує забезпечувати залізничне сполучення на цьому напрямку.

Про це в телефонному коментарі Суспільному 17 березня розповів голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.

Зі слів посадовця, до селищної ради почали надходити звернення від жителів громади щодо обсягів руху в приміському сполученні. У зв'язку з цим Старовижівська селищна рада звернулася з офіційним листом до АТ "Укрзалізниця".

"Почали до нас надходити звернення в сільську раду від людей, зокрема від жителів села Мизове, що з травня цього року можливе скасування чи зміни руху поїздів. Сьогодні вранці нам прийшла відповідь від "Приміської пасажирської компанії", що відміна не планується", — сказав посадовець.

Василь Камінський зазначив, що поїзди на напрямку Ковель – Вижва — Ковель наразі курсують щоденно двічі на день.

Посадовець розповів, що селищна рада продовжує відшкодовувати Укрзалізниці витрати, пов'язані з пільговим проїздом окремих категорій громадян за "Програмою компенсації на 2025-2026 роки" відповідно до поданих актів виконаних робіт. Ця програма, додав Василь Камінський, працює у громаді з 2020 року.

