Укуси кліщів: скільки волинян звернулося до медичних закладів





Про це 17 березня Олександр Гнатюк.



З його слів, з настанням тепла іксодові кліщі активізувалися. Ці комахи є переносниками небезпечних інфекційних хвороб людини, зокрема хвороби Лайма та кліщового вірусного енцефаліту.



Торік, зазначив епідеміолог, в області зареєстрували 3 випадки цього захворювання. У 2026 році на Волині кліщовий енцефаліт ще не фіксували, додали у ЦКПХ.



Активність кліщів залежить від погодних умов і, зазвичай, має два піки: весняний (березень — квітень) та осінній (переважно, у вересні), коли значно зростає ризик укусів людей.



Одним з ефективних профілактичних заходів є проведення акарицидних обробок територій, додав Олександр Гнатюк. Такі обробки спрямовані на знищення кліщів у місцях масового перебування людей — парках, скверах, на територіях закладів відпочинку, дитячих та оздоровчих закладів, кладовищах, зонах рекреації.



Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.

До медичних закладів у Волинській області від початку березня з приводу укусів кліщів звернулися дві людини.Про це 17 березня Суспільному в коментарі розповів лікар-епідеміолог Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ)

