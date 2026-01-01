Кладовище переповнене: у волинській громаді критична ситуація
Кладовище у Любешеві фактично вичерпує свій ресурс. Вільних місць для поховань стає дедалі менше, а це проблема для всіх мешканців громади – від родин загиблих військових до старожилів селища.

Про це пише видання «Нове життя».

Питання розширення та впорядкування кладовища усе частіше обговорюють не лише пересічні місцеві жителі, його порушували й родини загиблих захисників під час зустрічі із селищним головою Олегом Кухом. Ішлося, зокрема, про створення окремого сектору для поховання полеглих Героїв, щоб вшанування їх пам’яті залишалося гідним та організованим.

У селищній раді визнають: ситуація потребує термінового вирішення, але швидких змін чекати не варто.

Першим етапом стане виготовлення проєктно-кошторисної документації. Планується, як повідомив керівник управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Сергій Фесик, демонтаж старого паркану та встановлення нового ближче до дороги Р-14, а також перенесення огорожі з боку території місцевого лісгоспу. Це дозволить збільшити площу для нових поховань.

Поки роботи перебувають на етапі підготовки документів, важливо, щоб озвучені плани не залишилися лише на папері, а перейшли у практичну площину. Адже наявність місць для поховань – питання не тільки логістики, а й гідності та спокою громади.

