На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Гудик

Андрій Гудик.



Про це повідомили в Оваднівській громаді.



Життя кадрового військовослужбовця обірвалося 15 березня 2026 року в районі населеного пункту Березівка Куп’янського району.



Андрій Гудик — уродженець села Красностав. Тривалий час проживав у місті Володимир. За рішенням матері захисника, поховання відбудеться на кладовищі в селі Красностав Оваднівської територіальної громади.



Про дату та час прибуття воїна «на щиті», а також чин похорону буде повідомлено додатково.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

На фронті загинув 52-річний воїн з Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію