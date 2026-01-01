На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Гудик
На фронті загинув 52-річний воїн з Волині Андрій Гудик.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

Життя кадрового військовослужбовця обірвалося 15 березня 2026 року в районі населеного пункту Березівка Куп’янського району.

Андрій Гудик — уродженець села Красностав. Тривалий час проживав у місті Володимир. За рішенням матері захисника, поховання відбудеться на кладовищі в селі Красностав Оваднівської територіальної громади.

Про дату та час прибуття воїна «на щиті», а також чин похорону буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

