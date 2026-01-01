Просять до 80 грн за літр: на Волині зросли ціни на березовий сік





Скільки просять за сік і доставку та чим пояснюють ціни, розбирались журналісти сайту



Нині оголошення про продаж березового соку можна знайти, як у соцмережах, так і на маркетплейсах. Середня ціна складає 8-10 гривень за літр.



Минулого року середня ціна на березовий сік у регіоні коливалася в межах 5-6 гривень за літр.



Проте під одним із оголошень журналісти натрапили на ціну 80 гривень за літр соку. Продавець пояснив це тим, що бензин здорожчав, тому разом із доставкою ціна буде вищою.



Поспілкувавшись із продавцями, ЗМІ дізнались, що можна знайти сік і за минулорічною ціною – 6 гривень, при цьому вам його доставлять без додаткової доплати. Інші продавці назвали ціну від 10 до 12 грн за літр, але можливість доставки завжди варто уточнювати, як і ціну за доставку.



Заготівля березового соку без спеціального дозволу карається законом, про що нагадали у Рожищенській міській раді.



Згідно зі статтею 10 Закону України «Про рослинний світ», збирання деревинних соків відносять до спеціального використання природних рослинних ресурсів.



Право заготівлі березового соку мають постійні користувачі лісових угідь (державні та комунальні лісогосподарські підприємства), а також підприємці та фізичні особи, які отримують для цього спеціальний дозвіл – «лісовий квиток». Такий документ дає право для добування соку у чітко відведених місцях та з дотриманням встановлених правил заготівлі. За недотримання цих вимог порушників чекатиме покарання згідно статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).



Заготівля березового соку у межах населеного пункту, на територіях парків, скверів, зелених зон є порушенням пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень в населених пунктах, відповідальність за яке передбачена статтею 152 КУпАП та тягне за собою накладення адміністративного штрафу .



Окрім того, збирати березовий сік на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду суворо заборонено. Відповідальність за дане порушення природо-охоронного законодавства передбачено статтею 91 КУпАП.



На одному з маркетплейсів спостерігаємо подібне коливання цін – від 5 до 12 гривень за літр березового соку.





