У селищному парку на Волині поламали лавки та перекинули туалети





Про це пише видання



Попри зусилля працівників Центру безпеки громадян, які навіть за умов кадрового дефіциту підтримують порядок, у парку знову зафіксували випадки вандалізму.



Поблизу волейбольного майданчика невідомі перекинули дерев’яні туалети. Також уздовж стежок пошкодили лавки — частину поламали, а одну вирвали разом із зацементованою основою.



«Ми постійно стараємося підтримувати парк у належному стані. Але прикро, що знаходяться люди, які свідомо нищать зроблене. Це ж усе — для громади», — зазначив керівник Центру безпеки громадян Михайло Денисюк.



Тож поки одні дбають про благоустрій, інші його руйнують. І особливо прикро, що це відбувається саме тоді, коли парк знову стає місцем відпочинку для людей.

