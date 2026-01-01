У селищному парку на Волині поламали лавки та перекинули туалети

Із настанням весни все більше любешівців ідуть до селищного парку — відпочити та провести час із родиною. Та, на жаль, є й ті, хто замість берегти це місце — його руйнує.

Про це пише видання «Нове життя».

Попри зусилля працівників Центру безпеки громадян, які навіть за умов кадрового дефіциту підтримують порядок, у парку знову зафіксували випадки вандалізму.

Поблизу волейбольного майданчика невідомі перекинули дерев’яні туалети. Також уздовж стежок пошкодили лавки — частину поламали, а одну вирвали разом із зацементованою основою.

«Ми постійно стараємося підтримувати парк у належному стані. Але прикро, що знаходяться люди, які свідомо нищать зроблене. Це ж усе — для громади», — зазначив керівник Центру безпеки громадян Михайло Денисюк.

Тож поки одні дбають про благоустрій, інші його руйнують. І особливо прикро, що це відбувається саме тоді, коли парк знову стає місцем відпочинку для людей.

