Неповнолітній пиячив у сауні з друзями і набрехав поліцейським, що його побили
Сьогодні, 22:43
У Луцьку суд оштрафував неповнолітнього, який обманув поліцію, повідомивши про вигадане побиття.
Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
У протоколі вказується, що 1 лютого близько 21 години у селі Тарасове підліток здійснив виклик поліцеських, повідомивши про нанесення тілесних ушкоджень.
Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що п’яний хлопець разом із друзями перебуває в сауні. Суть свого звернення на лінію «102» неповнолітній пояснити не зміг, натомість його друзі повідомили, що тілесних ушкоджень ніхто нікому не завдавав.
Правоохоронці склали на вигадника протокол за ст. 183 КУпАП ( завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Неповнолітній у судове засідання не з’явився і причину відсутності не повідомив.
Дослідивши усі докази та врахувавши, що порушник досяг 16-річного віку і підлягає адміністративній відповідальності, суддя оштрафував його на 850 гривень. Також він має сплатити 665 гривень судового збору.
