Неповнолітній пиячив у сауні з друзями і набрехав поліцейським, що його побили





Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть



У протоколі вказується, що 1 лютого близько 21 години у селі Тарасове підліток здійснив виклик поліцеських, повідомивши про нанесення тілесних ушкоджень.



Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що п’яний хлопець разом із друзями перебуває в сауні. Суть свого звернення на лінію «102» неповнолітній пояснити не зміг, натомість його друзі повідомили, що тілесних ушкоджень ніхто нікому не завдавав.



Правоохоронці склали на вигадника протокол за ст. 183 КУпАП ( завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Неповнолітній у судове засідання не з’явився і причину відсутності не повідомив.



Дослідивши усі докази та врахувавши, що порушник досяг 16-річного віку і підлягає адміністративній відповідальності, суддя оштрафував його на 850 гривень. Також він має сплатити 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

