Відключення світла в Україні: які графіки застосують 18 березня





Про це повідомили в «Укренерго».



За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.



«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».



Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.

У середу, 18 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.Про це повідомили в «Укренерго».За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію