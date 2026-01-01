Відключення світла в Україні: які графіки застосують 18 березня

У середу, 18 березня, в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

За інформацією енергетиків, обмеження потужності триватимуть від 16:00 до 21:00.

«Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», — зазначили в «Укренерго».

Наразі відключення світла стосуються лише підприємств і бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть змінитися. Варто слідкувати за інформацією у місцевих обленерго.

