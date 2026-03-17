Двом топ-посадовцям СБУ оголосили підозру в хабарництві

Ігорю Бріці, заступнику начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Олегу Токарчуку та цивільній особі-посереднику.



Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, пише



Всім трьом чоловікам інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Цивільному посереднику (за даними УП, його ім'я Андрій Авдієвський -ред.) додатково інкримінували співучасть в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 КК України).



За даними слідства, посадовці СБУ організували механізм тиску на бізнес. Вони отримували від підприємств неправомірну вигоду за вирішення їхніх "проблемних питань".



Посадовець ГУ СБУ у м. Києві та Київській області використав кримінальне провадження як джерело незаконного збагачення.



Для посередництва він залучив цивільну особу, яка комунікувала із бізнесом та координувала передачу готівки.



Встановлено, що під час зустрічей на Рівненщині за так званий "тариф на спокійну роботу" підприємцям озвучили суму в 600 тисяч доларів США. За це обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися в діяльність бізнесу, зазначає генпрокурор.



Одержання неправомірної вигоди відбувалось поетапно:



– 6 березня в Києві передано перший транш у 50 тис. дол. США як підтвердження серйозності намірів. Після цього бізнесменам надали "дорожню карту" з вирішення їхніх проблем у кримінальному провадженні.



– 16 березня в одному з ресторанів Київщини передано другий транш у 250 тис. дол. США.



Окремо викрито заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав від підприємця понад 22 тис. дол. США за забезпечення безперешкодного видобутку бурштину.



Загалом правоохоронці задокументували отримання понад 322 тис. дол. США.



Пряма мова Кравченка: "Тариф" на безкарність у цій історії не спрацював. Усіх трьох учасників затримано, а грошові кошти вилучено. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід у справі здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб".



16 березня стало відомо, що внутрішня безпека Служби безпеки України затримала двох високопосадовців обласних управлінь спецслужби.



Джерела УП зазначили , що це заступник начальника УСБУ в Рівненській області Ігор Бріка та заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Олег Токарчук.



За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тисяч доларів з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

Підозру в хабарництві оголосили заступнику начальника УСБУ в Рівненській області, заступнику начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській областіта цивільній особі-посереднику.

