«Була півтораповерхова хата, а по відшкодуванню однокімнатна квартира», - лучанка про збитки після атаки рф





Власниця Олена Ковальчук розповіла, що у момент обстрілу була в безпечному місці, пише



"У будинку було півтора поверху, 3 спальні, кухня-студія, зараз те, що обіцяє влада і те, що виходить по сертифікату є-Оселя, то лише вистачить на однокімнату квартиру і то під великим питанням" — каже жінка.



Зі слів Олени Ковальчук, у неї згоріло все — зимові речі, меблі, техніка. Залишилась лише земля і згарище.



"Вискакувала в тапочках і піжамі. І повернулась в коридор, аби взути мешти. Думаю, зараз буду бігти в тапочках, погублю їх і босяком бігти. То мусила взути мешти, я в них так і залишилась, і досі в них ходжу. То єдине, що на мені залишилось. Мешти і ця сумка з документами. І було пару копійок", — говорить жінка.



Зараз жінка просить, аби їй допомогли вивезти сміття із будинку, а ще потребує зимового одягу і взуття.



За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Миколи Осіюка, власниці цього будинку надаватиметься допомога через сервіс єВідновлення. Відповідну заяву через систему ДІЯ жінка уже подала.



"Там, де згоріли гаражі, і там, де згоріла прибудова, є техніка, яка заїжджатиме зранку і ввечері. Люди там виносять, розбирають, щось залишають собі на дрова. А все решта непотріб буде забраний. Надаємо таку допомогу", — каже Микола Осіюк.



З його слів, всього надійшли 20 звернень щодо відшкодування збитків від лучан, майно яких пошкоджене внаслідок російської атаки на Луцьк 12 липня цього року. На сьогоднішній момент усі вікна у пошкоджених будинках забили плівкою, тирсоплитою. Нині виконують відповідні роботи по дахах, аби не допустити попадання в разі дощу, каже Микола Осіюк.



Що відомо про атаку РФ на Луцьк 12 липня



У ніч на 12 липня атака на Луцьк почалася з безпілотників. Про роботу ППО о 2:54 повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. До цього в Повітряних силах ЗСУ попереджали про групу російських безпілотників, які рухалися з території Рівненщини на Луцьк. Перші вибухи в обласному центрі було чутно о 2:55 ночі, вони повторювалися що п'ять хвилин, повідомили кореспонденти Суспільного.



Одночасно з дроновою атакою, орієнтовно о 4:40 ранку до міста наблизились російські ракети. Атака тривала майже три години. Повітряну тривогу в області скасували о 5:13 ранку.



