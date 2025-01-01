У селі Полонка Боратинської громади відкрили та освятили Меморіал пам’яті. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
8 вересня біля кладовища у селі Полонка зібралися мешканці громади, представники влади та духовенства, щоб відкрити Меморіал пам’яті та капличку на честь загиблих воїнів, земляків, які віддали своє життя за Україну.
Ініціатором та керівником проєкту став протоієрей Василь Янчук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Полонка Волинської Єпархії ПЦУ.
Почесне право зняти полотнища з фотографій загиблих Героїв надали учням Гіркополонківського ліцею, джурам рою «Козацька зірка» імені Юрія Юхимюка.
Опісля хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам’ять загиблих Героїв:
- Вадима Гошка
- Юрія Оверчука
- Ігоря Дзіха
- Дениса Костюка
- Романа Завірюху
- Валентина Потапчука
- Миколу Гарджалу
- Миколу Грудєва
- Олега Жовтобрука
- Романа Войдюка
- Миколу Чернова
- Івана Герасимчука
- Ігоря Кузьмича
- Констянтина Ризвонюка
- Олександра Оксюка
- Володимира Присяжнюка.
"Український народе, ваше преосвященство Владико Михаїле, всечесні отці, дорогі наші воїни, Герої, які тут присутні, батьки синів і дочок, які загинули, парафіяни, прихожани та всі люди доброї волі. Я низько вклоняю свою голову на цьому святому місці, де уже кров'ю скроплена наша земля тілами синів і дочок. Я скорблю разом з усіма, що ми із вами несемо такі жертви, але нічого не буває безслідного. Так воювали всі українці. Здобудемо державу або помремо в боротьбі за неї. Такий уже дух, така уже сила і така наша воля. Як бачите – справа говорить за себе", – звернувся до присутніх отець Василь Янчук і подякував усім, хто допомагав і долучився до реалізації проєкту.
"Сьогоднішнє відкриття меморіалу є ще одним кроком до визнання того, що громада цінує своїх Героїв, пам’ятає про них і найголовніше, що буде за них молитися. Я хочу подякувати отцю Василю за його ідею, яку ми спільно разом з вами втілюємо. Хочу подякувати Владиці Михаїлу і усім священникам, які освятили цей меморіал. Це для нас дуже і дуже важливо.
І найважливіше, щоб біля цих портретів завжди були живі квіти і ще найважливіше, щоб завжди звучала молитва за наших Героїв. Вічна і світла їм пам’ять", - наголосив Боратинський сільський голова Сергій Яручик.
Нагадаємо, 29 серпня, у День пам’яті захисників України, біля будівлі сільської ради в Боратині відбулося відкриття Меморіалу пам’яті Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ініціатором та керівником проєкту став протоієрей Василь Янчук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Полонка Волинської Єпархії ПЦУ.
Почесне право зняти полотнища з фотографій загиблих Героїв надали учням Гіркополонківського ліцею, джурам рою «Козацька зірка» імені Юрія Юхимюка.
Опісля хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам’ять загиблих Героїв:
- Вадима Гошка
- Юрія Оверчука
- Ігоря Дзіха
- Дениса Костюка
- Романа Завірюху
- Валентина Потапчука
- Миколу Гарджалу
- Миколу Грудєва
- Олега Жовтобрука
- Романа Войдюка
- Миколу Чернова
- Івана Герасимчука
- Ігоря Кузьмича
- Констянтина Ризвонюка
- Олександра Оксюка
- Володимира Присяжнюка.
"Український народе, ваше преосвященство Владико Михаїле, всечесні отці, дорогі наші воїни, Герої, які тут присутні, батьки синів і дочок, які загинули, парафіяни, прихожани та всі люди доброї волі. Я низько вклоняю свою голову на цьому святому місці, де уже кров'ю скроплена наша земля тілами синів і дочок. Я скорблю разом з усіма, що ми із вами несемо такі жертви, але нічого не буває безслідного. Так воювали всі українці. Здобудемо державу або помремо в боротьбі за неї. Такий уже дух, така уже сила і така наша воля. Як бачите – справа говорить за себе", – звернувся до присутніх отець Василь Янчук і подякував усім, хто допомагав і долучився до реалізації проєкту.
"Сьогоднішнє відкриття меморіалу є ще одним кроком до визнання того, що громада цінує своїх Героїв, пам’ятає про них і найголовніше, що буде за них молитися. Я хочу подякувати отцю Василю за його ідею, яку ми спільно разом з вами втілюємо. Хочу подякувати Владиці Михаїлу і усім священникам, які освятили цей меморіал. Це для нас дуже і дуже важливо.
І найважливіше, щоб біля цих портретів завжди були живі квіти і ще найважливіше, щоб завжди звучала молитва за наших Героїв. Вічна і світла їм пам’ять", - наголосив Боратинський сільський голова Сергій Яручик.
Нагадаємо, 29 серпня, у День пам’яті захисників України, біля будівлі сільської ради в Боратині відбулося відкриття Меморіалу пам’яті Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі Полонка Боратинської громади відкрили та освятили Меморіал пам’яті. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
У США вбили 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі
Сьогодні, 15:03