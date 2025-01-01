У селі Полонка Боратинської громади відкрили та освятили Меморіал пам’яті. ФОТО.ВІДЕО

8 вересня біля кладовища у селі Полонка зібралися мешканці громади, представники влади та духовенства, щоб відкрити Меморіал пам’яті та капличку на честь загиблих воїнів, земляків, які віддали своє життя за Україну.Ініціатором та керівником проєкту став протоієрей, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Полонка Волинської Єпархії ПЦУ.Почесне право зняти полотнища з фотографій загиблих Героїв надали учням Гіркополонківського ліцею, джурам рою «Козацька зірка» іменіОпісля хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам’ять загиблих Героїв:"Український народе, ваше преосвященство, всечесні отці, дорогі наші воїни, Герої, які тут присутні, батьки синів і дочок, які загинули, парафіяни, прихожани та всі люди доброї волі. Я низько вклоняю свою голову на цьому святому місці, де уже кров'ю скроплена наша земля тілами синів і дочок. Я скорблю разом з усіма, що ми із вами несемо такі жертви, але нічого не буває безслідного. Так воювали всі українці. Здобудемо державу або помремо в боротьбі за неї. Такий уже дух, така уже сила і така наша воля. Як бачите – справа говорить за себе", – звернувся до присутніх отець Василь Янчук і подякував усім, хто допомагав і долучився до реалізації проєкту."Сьогоднішнє відкриття меморіалу є ще одним кроком до визнання того, що громада цінує своїх Героїв, пам’ятає про них і найголовніше, що буде за них молитися. Я хочу подякувати отцю Василю за його ідею, яку ми спільно разом з вами втілюємо. Хочу подякувати Владиці Михаїлу і усім священникам, які освятили цей меморіал. Це для нас дуже і дуже важливо.І найважливіше, щоб біля цих портретів завжди були живі квіти і ще найважливіше, щоб завжди звучала молитва за наших Героїв. Вічна і світла їм пам’ять", - наголосив Боратинський сільський головаНагадаємо, 29 серпня, у День пам’яті захисників України,