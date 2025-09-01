У будівлю Кабміну влучила балістична ракета «Іскандер»

Катаріна Матернова після того, як відвідала в понеділок будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій, заявила, що її було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".



Про це повідомляє



"Я бачила це на власні очі: путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди – в саме серце українського уряду", - йдеться в повідомленні.



Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також очільники МЗС та МВС супроводжували делегацію дипломатів.



Вона розповіла, що дипломатам показали значні уламки самої ракети, а також безліч шрапнелі від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".



"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – вогонь вдалося стримати в межах трьох поверхів, перш ніж він охопив би всю будівлю", – написала посол.

Катаріна Матернова після того, як відвідала в понеділок будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій, заявила, що її було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Я бачила це на власні очі: путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди – в саме серце українського уряду", - йдеться в повідомленні.

Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем'єрка Юлія Свириденко, а також очільники МЗС та МВС супроводжували делегацію дипломатів.

Вона розповіла, що дипломатам показали значні уламки самої ракети, а також безліч шрапнелі від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – вогонь вдалося стримати в межах трьох поверхів, перш ніж він охопив би всю будівлю", – написала посол.

