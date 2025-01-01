Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 вересня
09 вересня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій через неуважність зніс дорожній знак
09 вересня, 21:17
В лікарні помер воїн з Волині Олег Філіпчук
09 вересня, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 вересня
09 вересня, 20:00
На одному з волинських озер науковці виявили червонокнижну рослину
09 вересня, 19:08