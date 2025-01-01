Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

