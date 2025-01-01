Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
