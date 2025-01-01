У Луцьку водій через неуважність зніс дорожній знак

У Луцьку водій легковика здійснив наїзд на дорожній знак.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.Сьогодні, близько 14-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Кравчука.З’ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen був неуважним за кермом, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дорожній знак.Унаслідок цього автомобіль і конструкція знака отримали механічні пошкодження.Інспектори склали на керманича протоколи за:ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.Правоохоронці закликають водїів бути уважними за кермом і завжди обирати безпечну швидкість руху.