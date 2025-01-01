У Луцьку водій через неуважність зніс дорожній знак
09 вересня, 21:17
У Луцьку водій легковика здійснив наїзд на дорожній знак.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
Сьогодні, близько 14-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Кравчука.
З’ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen був неуважним за кермом, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на дорожній знак.
Унаслідок цього автомобіль і конструкція знака отримали механічні пошкодження.
Інспектори склали на керманича протоколи за:
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч. 1 ст. 139 (Пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.
Правоохоронці закликають водїів бути уважними за кермом і завжди обирати безпечну швидкість руху.
