Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу

Чепелу Богдана Анатолійовича (20.06.2003 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Воїн загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.



Поховали Героя на кладовищі села Великий Омеляник.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Сьогодні, 1 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглого військовослужбовця

