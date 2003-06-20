Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Сьогодні, 16:09
Сьогодні, 1 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглого військовослужбовця Чепелу Богдана Анатолійовича (20.06.2003 року народження).
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Воїн загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.
Поховали Героя на кладовищі села Великий Омеляник.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
