Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу

Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Сьогодні, 1 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглого військовослужбовця Чепелу Богдана Анатолійовича (20.06.2003 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Воїн загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.

Поховали Героя на кладовищі села Великий Омеляник.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Теплий початок грудня: якої погоди слід очікувати волинянам цього тижня
Сьогодні, 17:01
Нідерланди нададуть ще 250 млн євро на закупівлю засобів ППО в США для України
Сьогодні, 16:30
Нестерпний біль: у Луцьку провели в останню дорогу 22-річного Героя Богдана Чепелу
Сьогодні, 16:09
У Вишгороді внаслідок обстрілу загинув працівник компанії, що виготовляє ракети «Фламінго»
Сьогодні, 15:46
Залишив навчання і пішов на фронт: на Волині попрощалися з 18-річним Героєм Дмитром Приймачуком
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8