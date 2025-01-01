Допомагали атакувати Ізюм: контррозвідка затримала російських шпигунів

Працівники СБУфсб, які допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі Ізюму.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів на Харківщині. Фігуранти працювали на фсб і за завданням ворога збирали координати Сил оборони на Ізюмському напрямку.Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилися двоє жителів району, які діяли порізно, але «замикалися» на єдиного куратора з москви.За матеріалами справи, один з агентів – 56-річний працівник місцевої газокомпресорної станції, який під виглядом робочих поїздок фіксував геолокації військових об’єктів та «зливав» їх фсб.Також він направляв куратору текстові повідомлення з описом розташування основних трансформаторів ГКС, по яких рашисти готували повітряні удари.Ще один агент – 57-річний водій, який розвозив продукти харчування прифронтовим магазинам і одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ.Зібрані дані обидва фігуранти месенджерами направляли резиденту (керівнику) агентурної групи. Ним виявився їхній односелець, який під час тимчасової окупації громади виїхав до рф і працює на російську спецслужбу.Встановлено, що в росії він був завербований співробітником фсб, особу якого також встановлено контррозвідкою СБУ.За визначеним ворожим спецслужбістом планом резидент отримав завдання сформувати агентурну групу в Ізюмському районі Харківщини.Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і задокументували їхню розвідактивність. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.На фінальному етапі спецоперації обох агентів затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, з яких вони координували свої дії з резидентом.Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності старшого агентурної групи та її куратора.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській, а також Харківській областях за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.