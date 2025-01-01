На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком

загиблого військовослужбовця Станіслава Столярука.



Про це у телеграмі



Об 11:00 кортеж вирушить від моргу до рідної домівки Захисника у селі Турія.



«Просимо мешканців громади гідно провести воїна, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу: вулиці Шпитальна та Ковельська. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - закликають краян.



