На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком
Сьогодні, 10:25
Сьогодні, 4 грудня, громада у Володимирі на Волині проводжатиме в останню земну дорогу загиблого військовослужбовця Станіслава Столярука.
Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.
Об 11:00 кортеж вирушить від моргу до рідної домівки Захисника у селі Турія.
«Просимо мешканців громади гідно провести воїна, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу: вулиці Шпитальна та Ковельська. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - закликають краян.
