На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком

На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком
Сьогодні, 4 грудня, громада у Володимирі на Волині проводжатиме в останню земну дорогу загиблого військовослужбовця Станіслава Столярука.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Об 11:00 кортеж вирушить від моргу до рідної домівки Захисника у селі Турія.

«Просимо мешканців громади гідно провести воїна, утворивши коридор шани вздовж маршруту руху кортежу: вулиці Шпитальна та Ковельська. Щирі співчуття рідним… Вічна пам’ять Герою!» - закликають краян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Допомагали атакувати Ізюм: контррозвідка затримала російських шпигунів
Сьогодні, 10:58
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:41
На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком
Сьогодні, 10:25
Дитяча залізниця у Луцьку: 30 студентів-архітекторів розробляють концепцію реконструкції
Сьогодні, 10:10
Спомин про Героя. У переддень загибелі волинянин обдзвонив усіх близьких
Сьогодні, 09:55
Медіа
відео
1/8