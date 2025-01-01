На Волині горів гараж

3 грудня о 22:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Покащів Олицької громади Луцького району. Загорілася одноповерхова господарська споруда (гараж).

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 23:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:29 - ліквідувати. До гасіння залучалися рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також місцеві пожежні команди міста Олика та селища Цумань.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
