На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:41
3 грудня о 22:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Покащів Олицької громади Луцького району. Загорілася одноповерхова господарська споруда (гараж).
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 23:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:29 - ліквідувати. До гасіння залучалися рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також місцеві пожежні команди міста Олика та селища Цумань.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 23:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:29 - ліквідувати. До гасіння залучалися рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також місцеві пожежні команди міста Олика та селища Цумань.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів гараж
Сьогодні, 10:41
На Волині прощатимуться з Героєм Станіславом Столяруком
Сьогодні, 10:25
Дитяча залізниця у Луцьку: 30 студентів-архітекторів розробляють концепцію реконструкції
Сьогодні, 10:10