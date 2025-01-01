На Волині горів гараж





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 23:23 пожежу вдалося локалізувати, а о 23:29 - ліквідувати. До гасіння залучалися рятувальники 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також місцеві пожежні команди міста Олика та селища Цумань.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

