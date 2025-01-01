Дитяча залізниця у Луцьку: 30 студентів-архітекторів розробляють концепцію реконструкції





Над проєктом працюють студенти-архітектори



Розповів Олександр Андрійчук. З його слів, залізниця збереже своє першочергове призначення — профорієнтаційний центр для майбутніх залізничників.



А територія буде призначена для прогулянок, для відпочинку лучан не на короткотривалий період — година-дві, а на пів дня — день.



"Відповідно для перебування різних вікових категорій мають бути локації для маленьких діток, старших, для підлітків, літніх людей. Тому ми маємо передбачити і навчальну складову того що пов’язано з дитячою залізницею, передбачити заклади харчування", — каже декан факультету архітектури, будівництва та дизайну.



Зі слів Олександра Андрійчука, розробка концепції дитячої залізниці відбувається в межах навчальних дисциплін під керівництвом профільних викладачів. Викладачі та студенти розпочали роботу з топографічної зйомки місцевості: вивчали рельєф, інженерні мережі, будівлі та рослинність, говорить викладач Максим Козел. Згідно з ним робили проєктування.



"Межі моєї ділянки це кафе, яке називається "Росинка", на початку станції. Тут є ялини, їх ніхто не буде зрубувати, вони там вже насаджені і ми проєктували простір навколо них", — каже студентка Яна Гнатюк.



Кожен учасник творчої групи працює над окремою ділянкою залізниці. Іванна каже: розпочала свою роботу з відвідування архіву та вивчення історії локації. Цікаві факти пропонує додати до майбутньої екскурсії.



"Там був польський урядовий квартал, ми хотіли знайти більше інформації по спорудам, які були колись на території дитячої залізниці. Є плани вулиць, є план парку, і річка Сапалаївка змінювали її русло. Це ми знайшли. Фотографій поки, що ні", — каже ще одна студентка, яка працює над проєктом Іванна Пахолюк.



У січні 2026 року студенти презентують три варіанти бачення концепції реконструкції Луцької дитячої залізниці.



В якому стані зараз дитяча залізниця



Луцьку дитячу залізницю відкрили 1954-го року. Протяжність колій півтора кілометра, вони пролягають через ботанічний сад. На дитячій залізниці відпочивали, навчалися майбутні залізничники, бавились діти, — розповідає директор Палацу учнівської молоді Сергій Кравчук.



"Я була на дитячій залізниці, коли була маленька. Мені там дуже подобалось, але зараз вона у неживому стані, дуже шкода. Я думаю, що зараз до неї також ходило багато дітей, як би вона була відчинена", — каже школярка Мілана Кольоцова.



Зі слів Сергія Кравчука, 28 серпня 2019 року потяг виконав останній рейс, після цього залізницю законсервували, за рішенням кабміну майновий комплекс передали від Укрзалізниці у комунальну власність Луцької міської ради, а з 2024-го року на баланс Палацу учнівської молоді, каже Сергій Кравчук.



"Виконуємо такій функціонал: охорона, безпека, прибирання території. В штат Палацу введені 4 сторожі, двірник, ставка завгоспа, які слідкують за даною територією. Ситуація була плачевна, тому що три роки ніхто за залізницею не дивився, вікна були вибиті, і двері, сміття, бомжі", — говорить директор Палацу учнівської молоді.



За попередніми розрахунками, на відновлення роботи Луцької дитячої залізниці, з міської ради планують виділити 40 мільйонів гривень, каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль.



"Зараз нам треба визначитися остаточно з тим, як же воно має бути і чекати можливості фінансування з місцевого бюджету, тому що зараз це далеко не першочергові витрати, вони в третій черзі такого роду витрат", — каже Борис Смаль.



З його слів, у міській раді розраховують, що в процесі післявоєнного відновлення України, до відбудови та реконструкції дитячої залізниці зможуть долучити донорські кошти.



Що відомо про долю Луцької дитячої залізниці



У лютому 2024 року міська рада законсервувала Луцьку дитячу залізницю на період воєнного стану. Причиною цього стало відсутність фінансування на відновлювальні роботи та обмеження, які діють на рівні держави щодо проведення капітальних ремонтів за бюджетні кошти.



27 березня 2023 року під час засідання чергової сесії місткої ради майновий комплекс Луцької дитячої залізниці передали на баланс для Палацу учнівської молоді (ПУМ). Майновий комплекс Луцької дитячої залізниці — це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.



У травні 2023 року Луцька міська рада відновила переговори з Кабінетом Міністрів України та правлінням "Укрзалізниці" щодо передачі до комунальної власності Луцької громади майнового комплексу дитячої залізниці. Остаточно в комунальну власність майновий комплекс перейшов в листопаді 2023 року. У березні 2024 року майновий комплекс Луцької дитячої залізниці передали на баланс для Палацу учнівської молоді (ПУМ).



У березні 2021 року в Луцькій міській раді почали вести переговори з головою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком про купівлю дитячої залізниці та усього комплексу. 2022-го міська рада на сесії погодилася прийняти у комунальну власність майно "Укрзалізниці".



Останній рейс залізниця виконала 28 серпня 2019 року, а з 31 серпня того ж року все законсервували. 11 грудня 2020 року був останній робочий день роботи дитячої залізниці.



