Занедбані могили на луцьких цвинтарях упорядкують за кошти бюджету
Сьогодні, 12:13
У бюджеті громади передбачать кошти на прибирання занедбаних могил на кладовищах обласного центру Волині.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
Сьогодні, 4 грудня, під час розширеної наради міський голова Ігор Поліщук звернув увагу на ситуацію на міських та сільських кладовищах нашої громади. Він зауважив, що, на жаль, в силу різних обставин на наших цвинтарях є занедбані могили. За окремими поховання нема кому доглядати, бо нема родини, окремі громадяни виїхали з України, і стоять могили зарослі бур’янами. Тож такого не повинно бути.
Міський голова наголосив, що місця загального користування прибираються, здійснюється косіння трави. На це виділяються кошти з бюджету для КП “Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”.
Окрім цього, він доручив провести підрахунок та передбачити у бюджеті громади на 2026 рік кошти для проведення робіт із догляду за занедбаними могилами, аби на усіх цвинтарях був порядок і належний вигляд.
