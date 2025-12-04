У Львові смертельно поранили військовослужбовця ТЦК: нападника затримали

У Львові смертельно поранили військовослужбовця ТЦК: нападника затримали
Вчора, 3 грудня, близько 20:00 у Львові смертельно поранили 37-річного військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Як повідомили у обласній прокуратурі та поліції Львівщини, інцидент стався на перехресті вул. Єфремова–Японська, пише LB.ua.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації між 30-річним львів’янином та військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав ножового поранення в ногу працівнику ТЦК та СП, 37-річному львів’янину, та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Нападника вдалося встановити та затримати в порядку ст. 208 КПК України.

На місці події вилучили ніж, яким завдано поранення.

Поранений військовослужбовець був ветераном, який брав участь у бойових діях в АТО. Його госпіталізували до медичного закладу з критичним ушкодженням стегнової артерії. Однак, попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочате кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України).
Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

