Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на виставу «Ідеальний раб»

Славомира Мрожека «Емігранти».



Про це



«Вистава-застереження у постановці народного артиста України Петра Панчука. Двоє молодих чоловіків – один прагне заробітку, інший через політичні обставини змушений покинути рідну країну. Їхні шляхи перетинаються, і вони орендують разом напівпідвальне приміщення. Як співіснують культура і хамство, гідність і пристосуванство, свобода і рабство – ви побачите у постановці «Ідеальний раб» за п’єсою польського драматурга Славомира Мрожека. І коли один із них приймає непросте рішення повернутися додому, там уже…» – йдеться в повідомленні.



Прем’єра відбудеться у Театрі в укритті.



Жанр – Абсурд якийсь



Тривалість – 1 година 40 хвилин.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на

