Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на виставу «Ідеальний раб»

17 та 18 грудня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться прем'єра вистави «Ідеальний раб», яка створена за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Вистава-застереження у постановці народного артиста України Петра Панчука. Двоє молодих чоловіків – один прагне заробітку, інший через політичні обставини змушений покинути рідну країну. Їхні шляхи перетинаються, і вони орендують разом напівпідвальне приміщення. Як співіснують культура і хамство, гідність і пристосуванство, свобода і рабство – ви побачите у постановці «Ідеальний раб» за п’єсою польського драматурга Славомира Мрожека. І коли один із них приймає непросте рішення повернутися додому, там уже…» – йдеться в повідомленні.

Прем’єра відбудеться у Театрі в укритті.

Жанр – Абсурд якийсь

Тривалість – 1 година 40 хвилин.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

