Відключення світла: у Луцьку до півсотні людей на день застрягають у ліфтах

Відключення світла: у Луцьку до півсотні людей на день застрягають у ліфтах
У період знеструмлення у Луцьку одночасно до 25 людей можуть повідомляти, що застрягли у ліфті.

З 19 листопада по 3 грудня працівники підприємства «Волиньліфт» звільнили 204 людини з нерухомих підйомників.

«Під час відключень електроенергії кількість таких викликів коливається: інколи маємо близько 50 звернень за день», — повідомив у коментарі misto.media директор підприємства «Волиньліфт» Андрій Ткачук.

Застрягають у ліфтах містяни й поза межами знеструмлення, однак під час блекаутів кількість викликів суттєво зростає.

«Буває, що маємо 25 викликів водночас, буває 12. У перші дні вимкнень електроенергії випадків було значно більше, тепер люди стали уважнішими та обережнішими», — каже Ткачук.

Ситуацію ускладнює те, що графіки відключень часто не збігаються з фактичним вимкненням. Мешканці помилково припускають: якщо світло не вимкнули у зазначений час, то і графіки скасували. У таких випадках ліфт може раптово зупинитися посеред поверхів, пояснює директор.

Як звернутися по допомогу

У «Волиньліфті» наголошують, що кожна організація, яка обслуговує ліфти, має свій диспетчерський номер для оперативного зв’язку у разі зупинки підйомника.

Диспетчер «Волиньліфт»: +38 093 399 86 18.

Також можна звернутися до служби порятунку за номером 101.

Під час звернення важливо чітко повідомити про ситуацію, адресу, номер під’їзду та кількість людей у кабіні ліфта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліфт, світло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Філіпчуком
Сьогодні, 15:38
Приватний гінеколог: що варто знати перед візитом
Сьогодні, 15:22
Відключення світла: у Луцьку до півсотні людей на день застрягають у ліфтах
Сьогодні, 15:03
Прем'єра у Театрі в укритті: у Луцьку запрошують на виставу «Ідеальний раб»
Сьогодні, 14:37
Біля Луцька чоловік упав у 5-метровий недіючий колодязь на своєму обійсті
Сьогодні, 14:11
Медіа
відео
1/8