Відключення світла: у Луцьку до півсотні людей на день застрягають у ліфтах
Сьогодні, 15:03
У період знеструмлення у Луцьку одночасно до 25 людей можуть повідомляти, що застрягли у ліфті.
З 19 листопада по 3 грудня працівники підприємства «Волиньліфт» звільнили 204 людини з нерухомих підйомників.
«Під час відключень електроенергії кількість таких викликів коливається: інколи маємо близько 50 звернень за день», — повідомив у коментарі misto.media директор підприємства «Волиньліфт» Андрій Ткачук.
Застрягають у ліфтах містяни й поза межами знеструмлення, однак під час блекаутів кількість викликів суттєво зростає.
«Буває, що маємо 25 викликів водночас, буває 12. У перші дні вимкнень електроенергії випадків було значно більше, тепер люди стали уважнішими та обережнішими», — каже Ткачук.
Ситуацію ускладнює те, що графіки відключень часто не збігаються з фактичним вимкненням. Мешканці помилково припускають: якщо світло не вимкнули у зазначений час, то і графіки скасували. У таких випадках ліфт може раптово зупинитися посеред поверхів, пояснює директор.
Як звернутися по допомогу
У «Волиньліфті» наголошують, що кожна організація, яка обслуговує ліфти, має свій диспетчерський номер для оперативного зв’язку у разі зупинки підйомника.
Диспетчер «Волиньліфт»: +38 093 399 86 18.
Також можна звернутися до служби порятунку за номером 101.
Під час звернення важливо чітко повідомити про ситуацію, адресу, номер під’їзду та кількість людей у кабіні ліфта.
