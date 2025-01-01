Відключення світла: у Луцьку до півсотні людей на день застрягають у ліфтах





З 19 листопада по 3 грудня працівники підприємства «Волиньліфт» звільнили 204 людини з нерухомих підйомників.



«Під час відключень електроенергії кількість таких викликів коливається: інколи маємо близько 50 звернень за день», — повідомив у коментарі Андрій Ткачук.



Застрягають у ліфтах містяни й поза межами знеструмлення, однак під час блекаутів кількість викликів суттєво зростає.



«Буває, що маємо 25 викликів водночас, буває 12. У перші дні вимкнень електроенергії випадків було значно більше, тепер люди стали уважнішими та обережнішими», — каже Ткачук.



Ситуацію ускладнює те, що графіки відключень часто не збігаються з фактичним вимкненням. Мешканці помилково припускають: якщо світло не вимкнули у зазначений час, то і графіки скасували. У таких випадках ліфт може раптово зупинитися посеред поверхів, пояснює директор.



Як звернутися по допомогу



У «Волиньліфті» наголошують, що кожна організація, яка обслуговує ліфти, має свій диспетчерський номер для оперативного зв’язку у разі зупинки підйомника.



Диспетчер «Волиньліфт»: +38 093 399 86 18.



Також можна звернутися до служби порятунку за номером 101.



Під час звернення важливо чітко повідомити про ситуацію, адресу, номер під’їзду та кількість людей у кабіні ліфта.

У період знеструмлення у Луцьку одночасно до 25 людей можуть повідомляти, що застрягли у ліфті.

