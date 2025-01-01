Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Філіпчуком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Олександром Філіпчуком
5 грудня у Луцькому районі відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Філіпчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 5 грудня, об 11 годині у церкві Архистратига Михаїла у селі Дачне відбудеться відспівування військовослужбовця Філіпчука Олександра Володимировича (25.08.1996 року народження), який загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі села Дачне.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


