Українська стрибунка Софія Лискун отримала російське громадянство: її позбавили усіх звань і нагород
Сьогодні, 16:06
Українську стрибунку у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної та позбавили усіх звань і нагород після того, як вона розповіла про переїзд до росії та отримання там громадянства.
Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду, пише Громадське.
Там зазначили, що у тренерському штабі, Федерації й Міністерстві молоді та спорту не знали про рішення Лискун змінити громадянство.
«Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені», — пояснили у Федерації.
Крім того, наголосили, що «честь виступати під державним прапором України — це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати».
Тепер Федерація планує звернутися до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до спортсменки «спортивний карантин». Також зазначили, що можуть ініціювати додаткові заходи згідно з законодавством України, щоб унеможливити подібні випадки надалі.
Нагадаємо, очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів, що держава допомагала Лискун, тому та не повинна була мати проблем з фінансуванням — їй платили стипендію, організовували збори та виїзди на змагання.
Що передувало?
Днями стрибунка у воду Софія Лискун, яка раніше виступала за збірну України на двох останніх Олімпіадах, у коментарі російським пропагандистам розповіла, що отримала громадянство рф.
За словами спортсменки, після переїзду з рідного Луганська до Києва у 2014 році вона відчувала, що «залишалася сама», оскільки її тренери «роз’їхалися», і що вона перестала зростати професійно.
Крім того, як стверджує Лискун, їй дорікали за спілкування зі своєю наставницею Ольгою Феоктистовою, яка нині є головною тренеркою збірної росії зі стрибків у воду.
Лискун — призерка чемпіонатів Європи та учасниця двох останніх Олімпіад. Загалом на її рахунку 12 медалей.
